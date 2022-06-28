Российское подразделение Michelin будет передано местному руководству

Французский производитель шин Michelin принял решение полностью остановить свою деятельность в России до конца текущего года. Отечественное подразделение будет передано под местное управление.

Еще в марте Michelin сообщили о том, что приостанавливают свою работу в РФ. Однако теперь выяснилось, что компания не может полноценно обеспечивать работу производителя. Связано это с тем, что «в условиях общей неопределенности» возникли сложности с контролем поставок, сообщает «МК в Калининграде».

После того, как французская компания уйдут с российского рынка, местное подразделение будет обособлено и независимо от производителя. В отечественном отделении работают около 1000 сотрудников.