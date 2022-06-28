Прочность труб проверят во Фрунзенском и Московском районах Петербурга

В Московском и Фрунзенском районах Петербурга будут проведены испытания теплосетей в среду, 29 июня. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность горожан и подготовить трубы к началу нового отопительного сезона.

Так, специалисты планируют проверить 600 километров труб. В Московском районе испытания затронут следующие улицы: Алтайскую, Ленсовета, Типанова, Орджоникидзе, Звездную, Бассейную, Варшавскую, Кузнецовскую. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Во Фрунзенском районе проверка труб будет по улицам: Будапештская, Белградская, Турку, Белградская, Пражская, Димитрова, Фучика, Софийская, Малая Балканская, в Альпийском переулке.

Специалисты проведут работы, которые позволят своевременно выявить ненадежные участки трубопроводов. Во время испытаний температура в тепловых сетях не превышает 40 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ТЭК проверит трубы в восьми районах Петербурга с 20 по 24 июня.