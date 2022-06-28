"Единую карту петербуржца" теперь можно оформить и в Газпромбанке

Газпромбанк стал новым участником проекта «Единая карта петербуржца». Это уже четвертый банк-эмитент, в котором можно заказать универсальную карту.

Получить ЕКП можно в любом офисе Газпромбанка во всех городских районах. Оформление и обслуживание многофункционального проекта будет бесплатным, сообщает пресс-служба Смольного.

Вице-президент и управляющий филиалом Газпромбанка «Северо-Западный» Ольга Драгомирецкая заметила, что банк планировал выпустить такой продукт, который позволит совместить в себе лучшие карточные сервисы Газпромбанка, а также функции ЕКП.

Событие, как предполагают эксперты, может положительно повлиять на развитие проекта и расширить возможности карты. На данный момент ЕКП находится в активном пользовании у более чем 1,1 млн граждан. Для тех, кто пользуется картой, предусмотрен самый низкий тариф за проезд в метро.

Более того, при активном использовании можно получать кешбэк – например, при оплате ЖКХ обратно на карту вернется 4%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что выпущена миллионная Единая карта петербуржца.