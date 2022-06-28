Туристический сбор хотят ввести в Петербурге

В правительстве Петербурга начали обсуждать идею ввести возможность взимать туристический сбор. Данный вопрос был поднят на заседании городского правительства во вторник, 28 июня.

Впервые инициативу ввести туристический сбор предложили еще до начала пандемии COVID-19, но ее пришлось отложить по понятным причинам. Коррективы хотят внести в Налоговый кодекс, сообщает АБН.

Предположительно, размер сбора будет составлять сто рублей в сутки, однако финансовый вопрос еще подлежит обсуждению, и окончательная цена может измениться.

Деньги, полученные по данной мере, будут тратиться на реставрацию объектов культурного наследия, а также контролирование и поддержание достойного состояния исторического центра Северной столицы. Тем не менее в правительстве подчеркнули, что даже если город официально получит разрешение на подобный сбор, то не факт, что эту меру реализуют.