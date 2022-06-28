На помощь петербуржцам открыли "комнаты прохлады", спасающие от жары

В петербургских социальных учреждениях появились специальные комнаты, в которых поддерживается прохладная температура. Сделано это для того, чтобы горожане смогли отдохнуть от палящего солнца и избежать перегревов.

Такие «комнаты прохлады» открылись в нескольких городских учреждениях, центрах помощи семье и детям, соцобслуживания, центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, стационарных учреждениях соцзащиты населения и многих других. Всего специальными помещениями оборудовано 50 учреждений в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного.

Для граждан без определенного места жительства «прохладные» помещения организовали в отделениях соцпомощи бездомным.

Для удобства местных жителей в комнатах установлены вентиляторы, кондиционеры, кулеры с водой. Там также можно провести время за книгой, журналом, настольными играми или просмотром телевизора. За состоянием пришедших в помещение для отдыха следят дежурные специалисты. При необходимости они могут провести профилактический осмотр.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ночь с 27 на 28 июня в Северной столице была зафиксирована самая жаркая ночь.