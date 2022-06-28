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Петербуржцы жалуются на переполненные бутылками урны на детской площадке

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© Фото: скриншот публикации в группе «МО Муниципальный округ №15» в социальной сети «ВКонтакте»

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Проблема с мусором до сих пор остается актуальной в Петербурге. Однако нередко в стихийных свалках виноваты не ответственные организации, а сами местные жители. 

Так, в группе «МО Муниципальный округ №15» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что на одной из детских площадок обнаружили переполненную мусорку с пустыми бутылками, коробками из-под конфет, салфетками и прочей грязью. Отходов было так много, что горожане начали скапливать фантики, пакеты и упаковки прямо вокруг мусорки.

Представители муниципального округа отметили, что они не снимают с себя ответственность за качественную уборку урн, поскольку она должна производиться по графику. Однако они также подчеркнули, что обнаруженные стеклянные бутылки алкоголя находились на территории детской площадки. Горожан убедительно призвали доносить «взрослые» отходы до контейнерных площадок, а не оставлять их в переполненной урне, ведь их могут найти дети. 

«С такой скоростью, с которой вы выпиваете, физически урны чистыми не будут», - сообщают представители муниципального округа №15.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в охраняемом заказнике установлен раздельный сбор отходов, но мусорные мешки лежат рядом с переполненными баками. Местные жители сообщают о неприятном запахе.

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