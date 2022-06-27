Новые требования к персональным данным могут спровоцировать падение продаж интернет-магазинов

Российские маркетплейсы боятся падения продаж в связи с новым законопроектом «О персональных данных». Теперь онлайн-ритейлеры, согласно требованиям, обязуются уведомлять Роскомнадзор в том случае, если персональные данные передаются за рубеж.

Так, маркетплейсы должны будут готовить ежегодный отчет о 120-200 тысячах иностранных продавцах, а также оформленных у них заказов – более 4 млн, сообщает АБН.

Новые требования спровоцируют увеличение сроков доставки продукции из-за рубежа, а также падению продаж в двукратном объеме. У ритейлеров начнут расти расходы, поскольку им будет просто необходим штат сотрудников, который будет заниматься сбором и подготовкой информации для Роскомнадзора.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сформировала обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, по которому просят внести коррективы в законопроект. Депутаты ответили на запрос и даже пообещали введённые требования смягчить. К примеру, маркетплейсам необходимо будет передавать информацию не о каждом зарубежном продавце, а о каждой новой стране, в которую могут быть переданы персональные данные. Также планируют сократить срок ответа Роскомнадзора - с 30 до 10 дней.