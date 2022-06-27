Монументы быков бывшего завода «Самсон» в Петербурге взяты под защиту прокуратуры

Прокуратура Петербурга взяла под собственный контроль состояние статуй знаменитых быков, которые ранее стояли у Скотопригонного двора, а потом переместились на Московское шоссе к проходной мясокомбината «Самсон».

Памятники являются объектом культурного наследия и следить за ними, согласно документам, должен Музей городской скульптуры. Однако статуи продолжают разрушаться и имеют серьезные повреждения металлической конструкции опоры, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с выявленными недостатками прокуратуры направила директору Музея городской скульптуры предупреждение, чтобы впредь за состоянием памятников обеспечили контроль.

Напомним, весной 2022 года быков планировали отправить на реставрацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге начал работать экстренный чат для защиты памятников.