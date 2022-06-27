В парках Петербурга начали замечать "загорающих" рядом с водоемами черепах

В Петербурге горожан продолжает радовать солнечная погода. С наступлением жары в парках местные жители все чаще стали встречать болотных черепах, которые притаились рядом с водоемами, чтобы тоже насладиться яркими лучами. Одного такого представителя заметили у Купчинских карьеров в парке Героев-пожарных.

Однако черепахи относятся к холоднокровным животным, которые не могут самостоятельно повысить температуру тела. Они выползают на берег в поисках ультрафиолета, который помогает в выработке витамина D. А он, в свою очередь, нужен для метаболизма кальция, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Специалисты ведомства убедительно просят горожан не беспокоить животных. Более того, черепахи являются переносчиками различных инфекций, отчего близкий контакт может привести к последствиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за жаркой погоды.