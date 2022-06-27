Петербуржцам рассказали, где на Васильевском острове появится станция метро «Гавань»

В Петербурге наконец определились с местом расположения станции метрополитена «Гавань».

Так, рядом со Шкиперским протоком на Большом проспекте Васильевского острова будет возведена новая станция метро, следует из приложения к проекту постановления Смольного. Согласно плану, в час станция будет пропускать около 13,6 тысяч пассажиров. При этом максимальная высота здания будет составлять порядка 20 метров. На новой станции планирую установить четыре эскалатора. Наземный вестибюль оборудуют специальными затворами, которые будут защищать помещение от затопления.

Напомним, открытие новой станции метро «Гавань» запланирована на 2030 год. Она должна стать следующей после «Горного института». В то же время должно состояться открытие еще одной станции метро – «Морской фасад» Лахтинско-Правобережной линии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Петербурга выбрали место для будущего вестибюля станции метро «Театральная».