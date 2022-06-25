В России сервисы кикшеринга увеличили парк самокатов

На российских улицах теперь будет больше самокатов, которые можно взять в прокат. Дело в том, что крупнейшие сервисы кикшеринга приняли решение увеличить парк самокатов.

Так, сервис Whoosh с черно-желтыми самокатами объявил о введении еще 20 тысяч устройств, которые можно использовать в качестве средства передвижения напрокат. Теперь в их парку будет до 70 тысяч двухколесных транспортов, сообщает АБН.

Такие же изменения решил провести сервис Urent. Там парк электросамокатов тоже увеличился на более чем 30%.

Между тем, основатель кикшеринга «Карусель» Иван Серебренников заметил, что у его сервиса на данный момент 7 тысяч самокатов. Однако в этом году расширение парка они не планировали.

Вероятно, спрос на излюбленный горожанами вид передвижения продолжает расти.