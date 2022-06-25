Почти 200 тысяч рублей должна будет заплатить петербурженка за вождение в нетрезвом виде

В Петербурге местная жительница получила штраф на общую сумму почти 200 тысяч рублей за то, что села за руль каршеринга в нетрезвом виде.

После веселого вечера компания решила поехать домой. Из всех возможных вариантов передвижения выбор пал именно на каршеринг. По стечению обстоятельств водительское удостоверение оказалась только у одной девушки, и она села за руль, забыв о том, что ранее употребляла разгорячительные напитки, сообщает телеканал 78.

Компания молодых людей уже успела проехать пару кварталов, но возле дома 2 по Туристской улице их остановили инспекторы ГИБДД.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей ГИБДД, а также 100 тысяч рублей в компанию каршеринга за несоблюдение требований и вождение в нетрезвом виде. Помимо этого, еще 50 тысяч рублей предстоит отдать за эвакуацию машины на спецстоянку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пьяного подростка задержали за рулем угнанного каршеринга.