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Мусор до сих пор остается одной из главных проблем петербуржцев

Автор:

Baltphoto/Николай Овсянников
© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Петербуржцы продолжают испытывать ежедневные трудности с мусором. И если внезапную проблему с зимним мусорным коллапсом наконец удалось решить, то теперь горожан мучает денежный вопрос.

В первую очередь местные жители беспокоятся о квитанциях, на которых напечатаны безумные суммы. И оплачивать их нужно ежемесячно. При этом НЭО может проработать некоторые действия, которые позволят уменьшить страшную цифру. К примеру, внедрить по всему городу систему раздельного сбора мусора. Или же просто включить в работу сотни уже функционирующих точек, занимающихся разделением стекла и пластика.

Во-вторых, как отмечают активисты группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте», расчеты в квитанциях следует производить не по метражу квартиру, а по реально вывозимым отходам. Тогда горожане будут платить гораздо меньше, но нужно ли это чиновникам?

Также местных жителей волнует вопрос, связанный с заключением договором между потребителями услуг и мусорным оператором. Многие бизнес-центры, кафе, ТСЖ, ЖСК и другие организации не могут заключить договор с НЭО вот уже полгода. Активисты задают логичный вопрос о том, что городу очевидно необходимы дополнительные сотрудники в этой сфере. Но вместо конкретных действий они получают сухой ответ, мол, тратить деньги на временную работу никто не намерен. Тем более, этих сотрудников придется потом увольнять. Почему не задействовать срочный договор – вопрос открытый.

В Петербурге ответственность за уборку мусора несет Невский Экологический оператор, контролирующийся Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в котором председательствует Александр Герман.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что администрация Невского района прокомментировала количество стихийных свалок.

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