В Госдуме хотят сделать 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией

В Госдуму внесли новый законопроект, согласно которому 3 сентября будет объявлено Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В документе, опубликованному в базе данных Госдумы, в российский парламент главой комитета по обороне Андреем Картаполовым был предложен законопроект, в котором говорится о том, что будет внесена поправка в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно этому решению, в один день могут начать отмечать и окончание Второй Мировой и советско-японской войн, сообщает «МК в Мурманске».

Так, в название праздника «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» хотят также добавить и слова о советско-японской войне. В связи с этим был внесен новый законопроект, который рассмотрит изменение прошлого названия.