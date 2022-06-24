Новый российский агрегатор такси может стать заменой остальным сервисам

В России запустят новый агрегатор такси, который может стать серьезным конкурентом «Яндекс.Такси».

Начало работы нового агрегатора «СвифтДрайв» запланировано на 1 июня. Он будет запущен одновременно во всех регионах Российской Федерации. Согласно прогнозам сооснователя сервиса Станислава Ястржембского, сервис может занять нишу ушедшего с российского рынка такси Gett, сообщает АБН.

Более того, предполагается, что в проект планируют вложить до 150 миллионов рублей еще до того, как инвестиции начнут окупаться. На данный момент часть указанной суммы уже была потрачена. В первую очередь денежные средства уходят в сферу IT, а также на оплату работу специалистов и разработку сервиса.

Станислав Ястржембский также заметил, что платформа планирует занять около 12-15% рынка пассажирских перевозок. В проект уже инвестировали более 30 миллионов рублей. И по мере развития и увеличения масштабов бизнеса вложения продолжаются.