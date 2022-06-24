В лагере "Дружных", куда приехали дети из Мариуполя, торжественным концертом открылась первая летняя смена

В детском оздоровительном лагере «Дружных» началась первая летняя смена. Туда приехали более 400 школьников из Мариуполя. Первый день в лагере начался с поднятия флага Петербурга и исполнения гимна города.

Торжественную церемонию начали лучшие ученики 56-й академической гимназии, а творческие коллективы школы подготовили праздничный концерт. Помимо петербургского флага, рядом также был поднят флаг ДНР. В завершении церемонии в честь первого дня работы лагеря детям вручили памятные сувениры и подарки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина отметила, что в этом году все смены в лагере можно назвать авторскими. Все дело в том, что каждую из них будет представлять отдельная школа со своей традицией. Всего для этого отобрали четыре учебных заведения. По словам Потехиной, это должно помочь школьникам из Мариуполя почувствовать себя в петербургской семье.

В ближайшие две недели детей будут ожидать самые разнообразные программы – образовательные, культурные, спортивные и оздоровительные. Также будут организованы походы в известные городские музеи. Старшеклассники смогут посетить традиционный праздник «Алые паруса».