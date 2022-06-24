На Петербургском нефтяном терминале приступили к монтажу резервуаров

В сентября 2021 года в Северной столице началась реконструкция Петербургского нефтяного терминала в Угольной гавани, которая расположена на Элеваторной площадке, 32. На данный момент под сливной железнодорожной эстакадой, межрезервуарной эстакадой и резервуарным парком уже полностью возведены свайные поля. Всего их насчитывается более 4 тысяч.

Над проектированием свайных полей работали специалисты петербургского Института архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции «Геореконструкция». Производители Северной столицы выступили в качестве поставщиков свай, сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

В рамках проекта реконструкции старой части терминала будет выполнены работы, которые направлены на появление новой ж.д. эстакады и инженерных коммуникаций. Помимо этого, появятся резервуары, которые изготовят по особой двустенной технологии. Специалисты обозначают его как «стакан в стакане». Это позволит усилить надежность конструкции и минимизировать утечку нефтепродуктов.

Подрядчик уже начал работу с монтажом металлоконструкций резервуаров с защитной стенкой. Согласно плану, к концу июля уже будет завершена антикоррозийная защита резервуара. После этого специалисты перейдут к работе над монтажом электрооборудования и теплоизоляцией стенки.

На данный момент на 2025 год заявлен предварительный срок сдачи первой очереди нового терминала, а спустя 4 года, к 2029-му, будет готова и вторая очередь. Финансирование объекта производится из заемных и собственных средств. Между тем, оборудование, на котором работают специалисты, по большей части от российского производителя.

Проект уже преодолел 2 общественные экологические экспертизы. Помимо этого, его одобрила государственная экологическая экспертиза.

Новый терминал позволит предоставить около сотни высокотехнологичных рабочих мест. Среднегодовой объем налоговых платежей от работы за последние 5 лет поднялся в три раза. В 2021 году этот показатель равнялся 1,2 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербургский нефтяной терминал закупил липы для городского субботника в Кировском районе.