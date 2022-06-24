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В Петербурге продолжают набирать популярность коворкинги в формате офисов и бизнес-инкубаторов

Автор:

Baltphoto/ Елена Яковлева
© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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В Петербурге активно развиваются коворкинги, которые обустроены под офисы и бизнес-инкубаторы. Согласно информации компании Maris, большая их часть расположена в центральных районах города - 51% от валового объема предложения. В то же время доля Центрального района составляет 29%, на втором месте – Петроградка.

Консультанты считают, что второй квартал текущего 2022 года принесет на рынок гибких офисных пространств еще 8 объектов. При этом они обеспечат не менее 730 рабочих мест. Коворкинг Ratusha Page является одним из самых крупных в городе – он вмещает 151 рабочих мест. Также не уступает коворкинг SMART, расположенный в Выборгском районе. Там могут находиться 120 трудящихся, сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

В подобных объектах постепенно наблюдается рост валового объема предложений. С начала года он поднялся на 21,3%. При этом в городе до конца года ожидается открытие еще как минимум 10 коворкингов.  

За последние три месяца также наблюдается рост краткосрочных тарифов аренды. Хотя в то же время на прежнем уровне остались долгосрочные.

За одно фиксированное место в июне предлагалось заплатить от 5,3 тысячи до 30,2 тысяч рублей ежемесячно. «Плавающее» место обходилось от 3,9 тысяч до 26 тысяч рублей. Дневной тариф варьировался от 500 до 1,6 тысяч рублей в день. Между тем, среди работников растет интерес к абонементам: предлагается выбрать количество посещений в конкретный временной отрезок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 27-й линии Васильевского острова на месте фитнес-зала откроется коворкинг с сауной и йога-залом.

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