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"Не несет опасности для граждан": администрация Невского района прокомментировала количество стихийных свалок

Автор:

Baltphoto/ Елена Яковлева
© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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Петербуржцы продолжают жаловаться на рост количества стихийных свалок по всему городу. В одном месте скапливаются не только пищевые отходы, но и строительный мусор, шины, шифер и прочий плохо разлагаемый хлам.

Неравнодушные местные жители обратились в администрацию Невского района с просьбой решить данную проблему. Однако там не поспешили вооружаться пакетами для уборки мусора, а предоставили сухой ответ. По словам представителей администрации, проблема захламления не требует безотлагательного принятия мер. Связано это с тем, что несмотря на количество мусора, опасность для граждан такие свалки якобы не несут. Более того, граждане и вовсе не должны проходить по данной территории.

Местные жители оказались поражены таким дежурным ответом от ответственных лиц, который был предоставлен на портале «Наш Санкт-Петербург». Администрация вполне ясно выразила свое отношение к тому, что город постепенно превращается в свалку, но решать проблему никто не собирается.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что в Петербурге потребовали ужесточить контроль за водителями, мешающими вывозить мусорные контейнеры. 

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