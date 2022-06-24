Один млрд рублей получат петербургские школы на открытие новых классов

На создание новых учебных классов школы Петербурга получат 1 миллиард рублей. Подача документов на получение грантов на открытие современных мастерских и лабораторий завершится в пятницу, 24 июня.

Ранее президент России Владимир Путин поручил системе образование разработать план действий по импортозамещению и технологическому суверенитету. И добиться успехов в этом можно лишь в случае обеспечения квалифицированных кадров высокого уровня. Начинать это стоит со школы.

Современные старшеклассники выйдут на рынок труда уже в ближайшие 3-5 лет. Некоторые из них начинают работать прямо за школьной партой. Однако для внедрения в школу научных и технологических преобразований, необходимо прежде обеспечить сильных партнеров, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В прошлом году в Северной столице был запущен образовательный проект «ПрофСтарт». На создание пред-профессиональных лабораторий в школах городское правительство выделило 1 миллиард рублей. А промышленные и вузовские специалисты совместно с педагогами начали разработку учебных программ для лабораторий.

Согласно итогам первого года работы, эксперты остались удовлетворены деятельностью образовательных проектов. В связи с этим финансирование было удвоено – до миллиарда рублей.

К концу этого года сразу 100 школ получат современную лабораторию, а также будут иметь в качестве партнеров работников предприятий и специалистов вузов.

В прошлом году Северная столица также подписала соглашения о сотрудничестве учебными заведениями: Университет ИТМО, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Курчатовский исследовательский институт и издательство «Просвещение».

А уже в этом году на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Беглов поставил свою подпись под другими новыми соглашениями, связанными с образованием. В школах добавились официальные партнеры: Высшая Школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, концерн Алмаз-Антей.