В Пулково не пропустили через таможню двух мужчин с сумкой купюр и дорогим брендовым колье

В Пулково таможенники не выпустили двоих мужчин, которые пытались пересечь границу с богатым грузом. На место происшествия вызвали оперативников.

Выяснилось, что турист из Эмиратов вез с собой 84 тысяч долларов. Однако декларировать мужчина такую сумму не собирался. И поскольку без оформления можно провозить только до десяти тысяч долларов, оперативники решили самостоятельно разобраться в этом вопросе, сообщает пресс-служба Пулковской таможни.

В том же петербургском аэропорту границу не смог пересечь турист из Литвы. У него обнаружили брендовое золотое колье в коробке, которое он также не декларировал. Украшение отправили на экспертизу, где специалисты оценили его в сумму более 4 миллионов. Таможенную пошлину оплатить мужчине все же придется.

Пулковской таможней решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на петербургской таможне задержали принтер для печати человеческих органов.