На Каменноостровском двери заведения "Вкусно - и точка" так и не открылись

В Петербурге пообещали открыть первые рестораны обновленной сети «Вкусно — и точка» в среду, 22 июня. Под новым названием должны были открыться двери 12 заведений. Однако что-то пошло не так, и один из ресторанов в доме 31 на Каменноостровском проспекте оказался закрыт.

На входе гостей встречает информационная надпись, которая гласит, что зал ресторана открывается в 07:00. Тем не менее вместо этого ждут лишь ограничители и охранники в костюмах. Рядом с заведением уже появилась привычная летняя веранда, сообщает «МК в Питере».

Рядом с заведением отсутствуют крупные вывести и логотипы. На окнах появились плакаты с надписями «Название меняется, любовь остается». Помимо этого, точку подготовили к открытию и развесили шарики фирменных цветов – зеленого, белого и оранжевого.

Петербуржцы 22 июня ожидают открытия еще нескольких ресторанов «Вкусно — и точка»: на Московском проспекте, Комендантской площади, Большой Морской улице, Ярославском проспекте, Среднем проспекте В.О., Народной улице, Партизана Германа, Ярославском проспекте, Ефимова.