Курс евро летит вниз: 56 рублей впервые с мая 2015 года

Курс евро продолжает стремительно лететь вниз. На данный момент он составляет 56 рублей, подешевев вновь на 73 копейки. Доллар находится в похоже ситуации и составляет 53,6 рублей. На фоне роста экспортной выручки и снижения объемов импорта российская валюта продолжает укрепляться.

Во время открытия торгов в среду, 22 июня, рубль вновь показал себя как стабилизирующаяся валюта. В то время как доллар (53,6 рублей) и евро (56 рублей) показали рекордный курс с мая 2015 года. Согласно итогам прошедших торгов, американская валюта потеряла 33 копейки, а европейская – 73 копейки, сообщает АБН.

Вместе с тем и баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE продолжает падать в цене. Его показатель подешевел до 109 долларов.

Эксперты замечают, что в дальнейшем российская валюта так и продолжит свое укрепление. Это объясняется тем, что в стране сокращается импорт, а экспортная валютная выручка, наоборот, отличается большим притоком. Хотя существует мнение, что в начале осени объемы импорта вернутся в норму. В РФ стабилизируется приток иностранной валюты, а это значит, что курсы евро и доллара вырастут.