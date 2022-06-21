В Приморском районе рабочий обнаружил в туалете предмет внушительного размера: никто не пострадал

Метровый снаряд прервал ремонт туалетной комнаты в одной из квартир в Приморском районе.

Инцидент произошел в доме по Стародеревенской улице. Рабочий проводил ремонт туалетной комнаты. Однако неожиданно он обнаружил интересную находку – метровый снаряд. Об этом он поспешил рассказать хозяину квартиры, а также в правоохранительные органы, сообщает ALLNW.

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион". Они осмотрели предмет и пришли к выводу, что находка – макет 30-миллиметрового артиллерийского снаряда. Никакой опасности он не представляет. Росгвардейцы забрали предмет и отправили его на утилизацию.