Эксперт объяснил, какие действия могут привести к краже личных данных в Сети

Мошенники ищут все более изощренные способы украсть личные данные своих жертв. И в последнее время такие случаи участились.

Не так давно крупнейшие сервисы по доставке еды «Яндекс.Еда» и DeliveryClub сообщили об утечке данных клиентов. Аналогичная ситуация произошла и с маркетплейсом Wildberries. Несмотря на то, что сервисы уверяли клиентов в том, что в украденную информацию не вошли банковские реквизиты, нельзя утверждать полностью, что вероятность подобных инцидентов отсутствует.

Адвокат, партнер коллегии Константин Ерохин дал совет, что можно делать в том случае, если банковские данные попали в руки мошенникам. Эксперт заметил, что карту могут украсть и воспользоваться ей. Если владелец начал подозревать, что его финансами кто-то пользуется без разрешения, то следует обратиться в полицию. По данному факту возбудят уголовное дело, сообщает «МК в Питере».

В «электронном мире» кража любой конфиденциальной информации, в том числе и данных банковских карты, - нередкое происшествие. И если вовремя не предпринять какие-либо действия, ситуация может стать сложнее. К примеру, если у жертвы крадут электронную подпись, то доказать свою непричастность к какому-либо действию будет очень трудно. В то же время адвокат замечает, что обезопасить себя от таких инцидентов практически нереально.

Ерохин отметил, что лучше сократить количество действий в интернете, которые как-либо связаны с передачей личных данных. Также лучше как можно реже прибегать к электронным видам верификации – дело об электронных подписях.