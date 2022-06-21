Бриг с алыми парусами будет двигаться по новому маршруту

Уже в пятницу, 24 июня, начнется главный праздник выпускников «Алые паруса». Бриг «Россия», который будет следовать по Неве под светошоу, для вчерашних школьников станет символом окончания целого этапа жизни. Вот только в этом году организаторы мероприятия решили выпустить судно по новому маршруту.

Каждый год маршрут судна был одним: от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада вплоть до Эрмитажа. После этого он делал широкий разворот у Дворцового моста и двигался вдоль Петропавловской крепости. Но в этом году все иначе – маршрут брига будет обратным и с некоторыми дополнительными маневрами, сообщает Мойка78.

Шоу со светом и музыкой посвятят 350-летию со дня рождения Петра Первого. Более того, как отмечают организаторы, с каждой точки, где можно будет увидеть бриг, он будет выглядеть по-разному.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на «Авито» появились билеты на «Алые паруса» для повзрослевших школьников