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Экс-хоккеист «СКА» запустил производство альтернативных чипсов

Автор:

Baltphoto/Андрей Пронин
© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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Бывший игрок петербургского хоккейного клуба «СКА» Максим Сушинский открыл свой новый бизнес. Теперь он руководит производством чипсов под брендом «Краш лаваш».

Продукция уже начала распространяться по известным маркетплейсам. Производство чипсов будет осуществляться на петербургском предприятии «Вкус золота». Бренд экс-хоккеиста «СКА» позиционирует себя как здоровая альтернатива хрустящей закуске, сообщает Neva.Today.

На данный момент продукцию можно купить на маркетплейсах или же заказать в сервисах по доставке еды. Эксперты оценивают затраты на продвижение в торговых сетях в размере от 150 до 200 млн рублей.

Напомним, Максим Сушинский стал чемпион мира в составе сборной России в 2008 году. Он являлся президентом хоккейного клуба «Авангард» на протяжении 2018-2020 годов. Помимо нового производства, он владеет и другими бизнесами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава «Евроинвеста» Березин рассказал о главных факторах для успеха в любом бизнесе.

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