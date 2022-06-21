Из петербургских магазинов теперь можно будет заказать доставку «Почтой России»

В Петербурге «Почта России» приняла решение запустить экспресс-доставку из магазинов. Начало работы сервиса запланировано на июль.

Так, почтовая компания наймет собственных курьеров, которые будут забирать товары из указанных магазинов, а после доставлять их в тот же день или в заданный ритейлером интервал. В Москве уже запустили работу сервиса в тестовом режиме. До конца года он охватит несколько городов-миллионников, сообщает «МК в Питере».

Предполагается, что срок доставки будет составлять от 60 минут. Некоторые крупные компании уже начали сотрудничество с «Почтой России». Одной из первых сетей стали магазины компании «Л’Этуаль». После тестового периода, вероятно, планируют расширить выбор клиентов и ввести доставку в продуктовых магазинах.