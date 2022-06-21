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У россиян могут отобрать Skype и другие продукты Microsoft

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Фото: pxhere
© Фото: pxhere

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Для жителей Российской Федерации может быть ограничена работа сервисов компании Microsoft. Дело касается только тех приложений, которые работают на облачной платформе live.com.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что россияне не избавятся от сложностей в работе с продуктами компании. Иногда пользователи могут наблюдать пропажу доступа к облачной платформе live.com. И это повлечет за собой сбои в остальных продуктах Microsoft. Поскольку именно на «облаке» работают другие программы: хранилище OneDrive, пакет продуктов Microsoft 365, Skype, почтовый домен Outlook и многое другое, сообщает АБН.

Эксперт считает, что критические обновления будут в открытом доступе немного позже. Хотя в то же время есть риск, что другие устройства и вовсе перестанут работать. Такое положение вещей может спровоцировать либо уход пользователей на других продукты, либо активное использование пиратских программ.

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