Петербургский общественный транспорт остановится для минуты молчания 22 июня

В Петербурге наземный общественный транспорт остановят 22 июня для минуты молчания. В среду ровно в 12:15 в метро прозвучит ленинградский метроном.

В это же время весь общественный транспорт города замрет для того, чтобы почтить память героев, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту, в котором временно исполняет обязанности председателя Валентин Енокаев. Акция транспортного блока города пройдет с учетом правил дорожного движения.

Также на одну минуту прекратят вещание телевидение и радио. В супермаркетах также не будет осуществляться работа касс. В день памяти вся деятельность города остановится. Работу прекратят даже предприятия, на которых это позволит технологический цикл.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что движение по петербургской дамбе будет временно ограничено на период ремонта.