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Беглов: ПМЭФ помог доказать, что бойкот против России провалился

Автор:

Санкт-Петербург.ру
© Фото: Санкт-Петербург.ру

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В Северной столице постепенно начали подводить итоги Петербургского международного экономического форума. Градоначальник Александр Беглов отметил, что город был рад принять гостей из дружественных государств.

Губернатор также подчеркнул, что проведение экономического мероприятия было очень важным не только для города, но и для всей страны. Несмотря на возникшие сложности со стороны недружественных стран (делегациям и бизнесу запрещали присутствовать на Форуме), он все равно прошел успешно, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Всего ПМЭФ на своей площадке встретил представителей более 140 стран и территорий. Как замечает градоначальник, это говорит о провале антироссийского бойкота. Мероприятие было особенно важно провести в этом году, поскольку город и страна показали всеми миру, что Россия не пойдет по пути самоизоляции.

В рамках 25-го юбилейного ПМЭФ Северная столица заключила 46 соглашений на общую сумму 503,6 млрд рублей. В основном инвесторов интересовали проекты в сфере инфраструктуры – наука, образование, транспорт, здравоохранение, IT-технологии, промышленность.

 

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