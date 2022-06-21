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Петербуржцы заметили упитанных крыс на Васильевском острове

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скриншот публикации в TG-канале "Дворцовая площадь"
© Фото: скриншот публикации в TG-канале "Дворцовая площадь"

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В Петербурге горожане встретили на улицах неожиданных гостей. На Васильевском острове за мусорными баками притаились крысы.

Несколько упитанных грызунов собрались на площадке с контейнерами на 13-й линии ВО. Они так были заняты делением между собой пищевых отходов, что даже не испугались подошедшего к ним оператора. Опасные рассадники антисанитарии орудовали прямо возле жилых домов, сообщает TG-канал «Дворцовая площадь».

Неизвестно, насколько крысы уже успели обжиться в одном из центральных районов Петербурга. Однако их полнота и отсутствие боязни людей говорит о том, что в городе они уже долго.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что крысы живут почти в 20% жилых домов в Петербурге. Как рассказал председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, за три недели апреля дератизационные мероприятия провели в 49% многоквартирных домах. Он уточнил, что из-за потепления грызуны начинают размножаться и выходить на улицу.

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