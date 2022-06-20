Более 300 раз Жилинспекция предостерегла петербургские управляющие компании за нарушения

Жилинспекция в результате проведенных мероприятий 331 раз предостерегла управляющие компании за обнаруженные нарушения.

В рамках майских проверок было организовано 52 мероприятий по контролю. При этом 7 предписаний было получено УК на устранение нарушений. Еще 8 протоколов составили об административных правонарушениях, которые связаны с угрозой жизни и здоровью, сообщает пресс-служба Смольного.

За отчетный период после рассмотрения 18 административных дел петербургским компаниям назначили штрафы на общую сумму 1 млн 328 тысяч рублей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что петербургские управляющие компании получают доход от руферов