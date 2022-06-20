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Wildberries начал продавать одежду от брендов Inditex

Автор:

Baltphоto/ Дарья Иванова
© Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

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В Wildberries начали появляться товары почти от всех брендов Inditex.

Так, список брендов пополнился Bershka и OYSHO. Теперь через маркетплейс можно купить одежду и аксессуары от Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius и других, сообщает «МК в Питере».

Пока до сих пор на Wildberries так и не появился бренд Uterque. Вероятно, это связано с ликвидацией магазина, о котором владелец объявил еще в прошлом году.

Отмечается, что бренд OYSHO продавал свой товар еще до закрытия официальных магазинов. И поскольку в Wildberries есть функция отслеживания цен на товары, можно заметить, как изменилась стоимость после возвращения брендов Inditex. Так, сандалии от бренда с марта подорожали с 1998 рублей до 5999 рублей.

Халаты также поднялись в цене – на 2700 рублей. А вот одежда от Stradivarius наоборот подешевела на несколько сотен рублей.

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