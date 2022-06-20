Первый офсетный контракт на выпуск лекарств подпишут власти Петербурга

В Северной столице будет запущен первый в городе конкурс на заключение офсетного контракта на производство лекарств. Согласно предварительной оценке экспертов, в проект планируют инвестировать около 2 миллиардов рублей.

В конкурсе хочет принять участие АО «Активный компонент», также есть вероятность участия «Герофарма», сообщает Neva.Today. В рамках конкурса будет организован выпуск порядка 30 международных непатентованных наименований препаратов. Медикаменты направлены на лечение неврологии, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.

Конкурс планирует проводит в рамках государственного заказа в обмен на инвестиции. Власти города будут закупать товар, а инвестор обязан создать производство в городе на Неве.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и Правительство Северной столицы заключило сотрудничество в развитии инновационных технологий получения химического сырья для производства компонентов фармацевтики.