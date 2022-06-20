Полиция ищет поджигателя дома за 7 млн рублей в Выборге

В Выборгском районе полиция изучает подробности пожара, в результате которого выгорел дом за 7 млн рублей.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в воскресенье, 19 июня, в полицию обратилась 51-летняя жительница поселка Волочаевка. Она рассказала, что поздно ночью неизвестный устроил поджог ее двухэтажного коттеджа. Общий ущерб оценили в 7 млн рублей. Известно, что на участке отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Во время обхода сотрудники правоохранительных органов нашли у дома пластиковую бутылку с остатками жидкости. Поджигателя объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что спасатели потушили пожар в офисе на Невском проспекте.