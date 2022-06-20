Общество «Финляндия–Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ

В Петербурге произошли изменения в составе учредителей Института Финляндии. Общество «Финляндия–Россия» приняло решение покинуть РФ. В связи этим будет полностью прекращена деятельность института в стране.

В сообщении представители общественной организации выражают благодарность российским партнерам за 30-летнее сотрудничество. Эта взаимная помощь была важная для обоих стран, сообщает пресс-служба общества «Финляндия–Россия».

Деятельность Института Финляндии была приостановлена в Петербурге еще в марте текущего года. Тогда директор организации Сани Контула-Вебб сделала заявление о том, что Финляндия не будет возвращаться к текущему ведению дел.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что Финляндия не отказалась от импорта газа из России, однако перешла на сжиженный природный газ.