Группа карманников, устроившая давку в метро Петербурга, получила приговор

В Петербурге получили приговор злоумышленники, которые воровали в метро, используя оригинальный способ. Они создавали давку в общественном транспорте, чем отвлекали своих жертв.

На скамье подсудимых оказалось сразу шестеро злоумышленников, которые воровали личные вещи у горожан из одежды, сумок и другой ручной клади прямо в метро. Как стало известно в ходе следствия, группа в период с декабря 2018 года по февраль 2020 года совершили в подземке серию хищений, сообщает ALLNW.

Так, злоумышленники действовали по одному и тому же сценарию. Они создавали давку в метро и помехи при входе в вагоны. В связи с этим пассажиры метро отвлекались и не замечали, как у них вытягивают личные вещи. Всего был причинен ущерб девяти потерпевшим на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Суд признал злоумышленников виновными в кражах и грабежах. Подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы продолжительностью от 7 лет 6 месяцев до 11 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов.