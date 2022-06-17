В Ленобласти задержали браконьеров, у которых в лодке обнаружили судака и леща

В Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники ФСБ пресекли деятельность браконьеров. Они осуществляли незаконную добычу судака и леща в Финском заливе.

Двое мужчин рыбачили в тех местах, которые юридически отнесены к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Они перемещались по воде на надувной лодке, используя сети. Этим они причинили ущерб водным биологическим ресурсам, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в российской части вод Финского залива запреещено ловить судака и леща с 20 мая по 30 июня. При этом с начала действий ограничений было возбуждено уже около 30 административных дел. В общей сложности нарушители принесли ущерб на 350 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителя Ленинградской области, убившего лося, доставили в полицию.