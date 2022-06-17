Более 20 уголовных дел за сутенерство завели в Петербурге с начала года

В Петербурге продолжают бороться с незаконным интимным бизнесом. По всему городу срывают листовки, которые обещают горожанам и гостям Северной столицы исполнение любых желаний.

Правоохранительные органы пристально следят за распространением незаконной информации. Нередко удается пресекать деятельность организаторов таких «клубов по интересам», а также самих женщин легкого поведения, сообщают Невский Новости.

Так, в Петербурге к июню текущего года полиция привлекала к административной ответственности «жриц любви» 327 раз. При этом в 12 случаях наказание получили те, кто зарабатывал на деятельности третьих лиц.

Заведены также и 21 уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Возбуждение уголовного дела по указанной статье производится в том случае, если правоохранительными органами была замечена организация притонов или же предоставление помещений для незаконной деятельности. Обвиняемые могут получить пяти лет лишения свободы, а в случае с вовлечением в проституцию несовершеннолетних — до десяти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обвиняемый в Узбекистане в организации притона мужчина задержан в Петербурге.