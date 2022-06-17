Петербуржца задержали в Шушарах за запуск квадрокоптера на ПМЭФ

Полицейские Петербурга задержали мужчину, который запустил квадрокоптер во время проведения ПМЭФ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 16 июня, в поселке Шушары 29-летний неработающий молодой человек запустил дрон в пяти километрах от проведения ПМЭФ. Это заметили правоохранительные органы, которые патрулировали территорию мероприятия.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего опроса. После он был отпущен под обязательство о явке. В его действиях усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области сотрудники ГИБДД начали использовать квадрокоптеры в своей работе.