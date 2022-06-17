Глава Роспотребнадзора считает, что нет необходимости в иммунизации населения против оспы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление о том, что нет необходимости в иммунизации населения против оспы на данный момент.

Врач подчеркнула, что вирус оспы обезьян не настолько силен, чтобы спровоцировать новую пандемию. В связи с этим необходимости в иммунизации населения Попова не видит. Об этом она рассказала РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Между тем, глава Роспотребнадзора заметила, что вакцина против оспы есть. И она находится в открытом доступе. К ней также добавится еще одна, новая, которая проходит регистрацию.

Вирус оспы обезьян на сегодняшний день хорошо изучен и уже известен врачам и ученым. Сейчас все сошлись во мнении о том, что этот вирус пандемическим потенциалом не обладает.

Напомним, юбилейный 25-й ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс прогнозирует появление новой пандемии в течение ближайших 20 лет с вероятностью 50%.