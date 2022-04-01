Из Петербурга в Белгород отправили 20 тонн гуманитарной помощи для переселенцев из Донецкой и Луганской республик

Для переселенцев из Донецкой и Луганской республик, которые сейчас размещены в Белгороде, из Петербурга отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

К благотворительной акции, которую организовал Общественный народный фронт, присоединились общественный совет Московского района и жители Петербурга. Кроме продуктов и предметов первой необходимости, был направлен специальный подарок для супружеской пары переселенцев. Молодая семья со дня на день ожидает пополнения. В прошлый раз им отправили кроватку, а в этот - коляску.

Как рассказал заместитель председателя общественного совета Московского района Евгений Третьяков, город надеется помочь переселенцам в трудные времена. Прибытие гуманитарной помощи ожидают уже в это воскресенье. Волонтеры сформируют продуктовые наборы, а также подберут одежду для нуждающихся.