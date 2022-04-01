Генконсульство Нидерландов временно перестанет работать в Петербурге

Часть деятельности до момента прекращения специальной операции на Украине прекратит в России посольство Нидерландов. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Там заявили, что не считают возможным поддерживать нормальные отношения с российскими властями. Такми образом, Генеральное консульство в Петербурге на набережной Мойки, 11, временно приостановит работу.

Напомним, что ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке 17 российских дипломатов из-за якобы "работы на разведку". Он отметил, что решение связано с "контекстом национальной безопасности".

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что в Петербурге с 1 апреля также прекращает работу Генеральное консульство Королевства Бельгия. С флагштоков, которые размещены на балконе дома на набережной Мойки, 42, сняли национальные флаги.