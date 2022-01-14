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Петербуржцы посоветовали Беглову приняться за решение коммунальных проблем

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© Фото: Baltphoto

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался об открытии в Приморском районе многофункционального клинического госпиталя «Мать и дитя». Пользователи Сети оценили важность нового медучреждения для города, однако напомнили главе региона о кризисной ситуации, в которой оказался Петербург в связи с неготовностью Смольного к зимнему сезону и провалом так называемой «мусорной реформы»

В четверг, 13 января, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Александр Беглов рассказал подписчикам о том, как открыл многофункциональный клинический госпиталь «Мать и дитя» в Приморском районе Петербурга.

«На сегодняшний день есть необходимость, чтобы эта клиника работала и с коронавирусными больными. Договоренность об этом достигнута. Когда пандемия пойдет на спад, центр будет оказывать услуги в области акушерства, гинекологии и репродуктологии по полису ОМС в рамках квот. Медицинский центр дал городу 100 ковидных коек и 150 высокооплачиваемых рабочих мест», – написал Беглов.

Петербуржцы, в свою очередь, подтвердили важность открытия такого учреждения, но также припомнили губернатору многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Северной столице нынешней зимой. Один из наиболее актуальных вопросов, интересующих жителей города, относится к срокам вывоза мусора с контейнерных площадок во дворах жилых домов. В комментариях пользователи указали на то, что отдельные районы Петербурга до сих пор завалены отходами, а в связи с оттепелью уже появляется неприятный запах и невероятно быстро размножаются крысы. По мнению горожан, данная проблема носит действительно серьезный характер и требует немедленного решения, однако вместо этого губернатор предпочитает ездить, улыбаясь, на открытие частных клиник для «отчетности».

Еще одной проблемой по-прежнему остается некачественная уборка снега и наледи на улицах города. Пользователь Артем оставил на странице губернатора целое обращение, потребовав внятного и четкого ответа по ситуации, напомнив, что три года назад Александр Дмитриевич обещал петербуржцам закупить самую современную снегоуборочную технику, чтобы избежать повторения снежного коллапса 2018-2019 годов. Нынешней зимой все стало еще хуже: тротуары либо не убираются вообще, либо вся уборка сводится к заваливанию пешеходных зон тоннами химии и песка, считает горожанин. По мнению Артема, то, что происходит сейчас на улицах города, является настоящим беспределом.

Фото: комментарии под постом Беглова в социальной сети "ВКонтакте"

«Скажите, пожалуйста, вот эти ужасные кучи из песка и снега - это то, каким Вы хотите видеть город? Если нет, то почему Вами не обеспечены меры по качественной уборке дорог и тротуаров? Я очень прошу Вас не скатываться до оправданий вроде «климат такой», «мы такого не ожидали», «географическое положение неудачное». Городские службы обязаны быть готовы к любому развитию погодной ситуации! Мы платим за уборку и уход за улицами немалые деньги в качестве налогов, а результата как не было, так и нет! В чем дело?» – обратился к Беглову с вопросом пользователь.

Другой житель города поднял не менее важный вопрос, касающийся состояния теплосетей. По словам петербуржца, за текущий сезон в Красногвардейском районе уже неоднократно происходило отключение отопления в жилых домах – причем на несколько дней. Комментатор подчеркнул, что подобное стало происходить именно с приходом Беглова на должность губернатора.

Напомним, еще в октябре прошлого года Александр Беглов заявлял, что Петербург на 100% готов как к отопительному сезону, так и к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть в связи с обильными снегопадами в осенне-зимний период. Однако по факту Смольный не проконтролировал состояние теплосетей и не обеспечил коммунальные службы города необходимым количеством снегоуборочной техники. В результате коммунальщики до сих пор не могут ликвидировать последствия обрушившихся на Северную столицу снегопадов, а из-за частых перепадов температур практически ежедневно по всему городу происходят прорывы труб, в связи с чем без отопления и горячей воды могут оставаться сотни домов.

Дополнительной проблемой для петербуржцев в 2022 году на фоне снежного коллапса оказалась стартовавшая 1 января «мусорная реформа». Ранее СМИ писали, что администрация Александра Беглова не справилась с подготовительным этапом ее запуска и не привела к требуемым нормативам техническую и организационную базы. В итоге к моменту старта реформы в Петербурге так и не появилось региональной программы, закрепляющей ее концепцию, согласованного и утвержденного плана мероприятий поэтапного перехода к осуществлению деятельности нового регионального оператора, а также рабочей территориальной схемы по обращению с отходами. Как следствие, уже в первый день нового года в Северной столице возникли проблемы с вывозом мусора, который до сих пор продолжает скапливаться на контейнерных площадках петербургских дворов.

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