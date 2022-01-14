В Петербурге оборудуют порядка 20 купелей для Крещенских купаний

В канун православного праздника Крещения Господня в Санкт‑Петербурге оборудуют около 20 купелей. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Известно, что Крещенские купели будут размещены в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города.

Официальный список мест для Крещенских купаний опубликуют на сайте правительства Санкт-Петербурга после того, как специалисты полностью подготовят и проверят купели. Работу планируется завершить к 17 января.

Напомним, что купание в других местах опасно для жизни. При желании совершить Крещенское омовение стоит выбирать только подготовленные проруби. За безопасностью будут следить врачи и спасатели.

Кроме того, специалисты рекомендуют не употреблять алкоголь и сделать физическую разминку перед купанием. “Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями, а также тем, кто переболел COVID-19, лучше воздержаться от погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты. После окунания необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть теплую сухую одежду”, - рассказали в комитете