ФБР, утята и золотые горшки. В Петербурге с размахом отметили премьеру фильма «16-й»

15 декабря в петербургском «Гигант Холле» на IRA Party собрался весь свет Северной столицы и гости города, чтобы отпраздновать премьеру фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й». Ироничная, острая и в каком-то смысле скандальная кинолента уже успела привлечь к себе внимание журналистов и получить высокую оценку у зрителя.

Для поклонников комедий стал неожиданностью столь жёсткий и саркастичный стиль повествования фильма. Первоначально в сети появился трейлер, где незнакомец в тюремной робе обещал приоткрыть завесу тайны выборов 45-го президента в Америке. Однако позже перед публикой предстала чёрная комедия о шестнадцати русских хакерах, которые повлияли на американских избирателей, обманули иностранные спецслужбы и изменили ход истории.

Комичность ситуации заключается и в том, что концепция фильма пришла создателям спонтанно.

—Для такого кино команда продакшна сделала практически нереальное — сама идея была придумана за 15 минут летним тихим вечером, а по реализации мы сумели уложиться всего лишь в 90 дней, — поделился продюсер фильма Сергей Шелест.

Трэш, угар и безумие, которые царили на съёмочной площадке, перекочевали и на площадку проведения кинопраздника. Гостей встречали охранники в масках уток и карикатурная повариха из типичной русской столовой с кефиром, ватрушками и леденцами-петушками, а в специальной фотозоне посетители могли почувствовать себя американским президентом и пережить некоторые моменты фильма.

Кроме того, гости поучаствовали в танцевальном флешмобе, проверили свои знания об американских выборах в интерактивном квизе, а также приложили руку к созданию шуточного видеоролика. А создатели фильма, съёмочная команда и актёры получили со сцены памятные подарки – награду «Золотой горшок», а вместо букета – кактусы.