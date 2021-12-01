Сугробы в Петербурге вырастут до 20 сантиметров в высоту

Сугробы в городе 1 декабря могут увеличится до 20 сантиметров в высоту. Об этом рассказал главный специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик также подчеркнул, что температура воздуха в Петербурге на 4-5 градусов ниже нормы и составит от минус четырех до шести градусов. А атмосферное давление будет расти и достигнет 743 мм рт. ст., что по-прежнему существенно ниже нормы.

Кроме того, специалист отметил, что высота сугробов в Ленинградской области может вырасти до 30 сантиметров.