В Петербурге врачи спасли новорожденного ребенка с опухолью и сердечной недостаточностью

В Педиатрическом университете Петербурга специалисты прооперировали новорожденного ребенка, которому было меньше суток. Специалисты диагностировали ему тяжелую сердечную недостаточность и опухоль обоих желудочков.

В воскресенье, 23 апреля, сотрудники Педиатрического университета провели успешную операцию на сердце ребенка, родившегося сутки назад. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению

В ведомстве отметили, что ребенку диагностировали опухоль сердца с обоих желудочков на стадии вынашивания. После родов ему также диагностировали тяжелую сердечную недостаточность.

В комитете рассказали, что ребенок будет жить и развиваться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ученые в Петербурге придумали, как можно было бы лечить опухоли без разрезов и операций. Таким образом, будет достаточно ввести лекарство в пораженный орган.