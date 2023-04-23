Петербуржцам рассказали, какие вредные продукты на самом деле полезные

Многие петербуржцы не дают шанс общепринято вредным продуктам ради здорового питания, не подозревая о их пользе. В связи с этим эксперты решили рассказать, какие продукты считаются вредными ошибочно и в чем их польза.

Ошибочно вредным считается картофель, несмотря на то, что он богат железом, медью, калием, фосфором, а также цинком. Кроме того, он достаточно питателен. Об этом сообщает МК.

Также попкорн в умеренных количествах заработал себе плохую “репутацию”. Врачи считают, что если готовить его дома без добавления химикатов, то можно сохранить все полезные свойства кукурузы.

Майонез также может стать полезным, если не покупать его в магазине, а готовить самостоятельно. Для этого можно использовать куриные желтки или перепелиные яйца. Также ошибочно вредными считают мороженное и сливочное масло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что многие петербуржцы сильно любят пиццу, в процессе приема пищи запивая ее сладкой газировкой. Однако многие не подозревают, как эти продукты могут влиять на здоровье.